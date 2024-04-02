Bafra\'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.
Bafra Adliyesi'ne gelen Memleket Partisi İl Başkanı Recep Kılıç, Demokratik Sol Parti (DSP) Bafra İlçe Başkanı Bünyamin Diksoy ve İYİ Partililer, oy pusulasında DSP yerine Bafra'da aday gösterilmeyen Memleket Partisi'nin ambleminin yer alması nedeniyle Bafra İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Verdikleri itiraz dilekçesi sonrasında İYİ Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamdi Yıldız basın açıklaması yaptı. Yıldız yaptığı açıklamada "31 Mart yerel seçimlerinde Bafra'da oy pusulalarında hata ve usulsüzlük tespit edilmiştir. Bunun üzerine Memleket Partisi İl Başkanımız Recep Kılıç, bugün saat 11.00'de önce kendi adlarına olan hatayı erken fark ettikleri için itirazlarını yapmışlardır. Şu anda biz de itiraza yetkili olan Demokratik Sol Parti Başkanımız Bünyamin Diksoy'la beraber İYİ Parti adına belediye başkan adayı olan Hamdi Yıldız ve biz de itiraz dilekçelerimizi verdik. Bundan sonraki kanuni süreci birlikte bekleyeceğiz. Bize göre seçimin iptal sebebidir. Ciddi hatalar oluşmuştur. Oy pusulasında Bafra'da aday göstermeyen Memleket Partisi'nin amblemi kullanılmış, amblemi kullanılması gereken Demokrat Sol Parti'nin güvercin amblemi yerine de Memleket Partisi'nin amblemi ve ismi kullanılmıştır. Bafra'da 4 binin üzerindeki sandıklarda 6 binin üzerinde boş oy çıkmıştır. Seçmen partisinin amblemini görememiştir. Bunun harici iptalle beraber 6 binin üzerinde oy oluşmuş, 2 bin insanımız da bu olumsuzluklardan dolayı büyük bir ihtimalle sandığa gelmemiştir" dedi.
DSP Bafra İlçe Başkanı Bünyamin Diksoy ise "Yanlışa yanlış demek bizim için her zaman önemlidir. İlkemizde bu vardır. Burada bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlışlığa ve usulsüzlüğe biz de yanlış demek için Bafra'ya geldik. Yaklaşık 20 bin gibi bir seçmenimiz sandığa gitmemiştir, 6 bine yakın seçmen boş oy kullanmıştır. Burada bir yanlışlık var. Buna itiraz yetkimiz kullandık. Takdir yüce mahkemenin diyelim, adalet yerini bulacaktır. Hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye konuştu.
Basın açıklamalarının ardından partililer olaysız bir şekilde dağıldı. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Bafra'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Edildi - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Canpolat, Seçim İrtibat Bürosunda tebrikleri kabul etti. Canpolat, seçim süresince destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, daha iyi hizmet etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.
MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ise bu kararı halk iradesinin gasp edilmesi olarak değerlendirdi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, İlçe Seçim Kuruluna itirazlarını bildirdiklerini açıkladı. Halfeti'de DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.
Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.
Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerin yeniden yapılması talebinde bulundu. Parti yetkilileri, ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının daha fazla oy aldığını iddia etti ve seçim sonuçlarında hatalar olduğunu savundu. Seçimlerin yeniden yapılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sunuldu.
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