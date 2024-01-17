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Bağ-Kur prim gün sayısı düşürülecek - Son Dakika
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Bağ-Kur prim gün sayısı düşürülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili olarak orta vadeli planda hayata geçirileceğini belirtti. Ancak bütçe disiplininden uzaklaşılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca kadınlara prim desteğinin de gündeme alınacağını söyledi.

Bağ-Kur prim gün sayısı düşürülecek
17.01.2024 - 12:15,
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili, "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor" dedi.

Bakan Işıkhan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili vaatlerini hatırlatılması üzerine, "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız" dedi.

Bayraktar, 'Ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili takvim nasıl işler?' sorusuna da "Gündemimizde var, orta vadede. Madde madde ele alacağız inşallah" diye yanıt verdi. Işıkhan, 'Bu yıl içinde olur mu?' sorusuna ise "Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" dedi.

Kaynak: DHA
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