Bağcıoğlu\'ndan Savunma Önceliklerine Dikkat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bölgedeki savaşlardan alınan derslerin Türkiye açısından savunma önceliklerinin yeniden tanımlanmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Bağcıoğlu, partisinin İzmir il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ta okula yapılan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bağcıoğlu, insansız sistemlerin savaş alanındaki rolünün, maliyet ve etkinlik dengesi üzerinden köklü bir değişime işaret ettiğini anlatarak, "Bölgedeki savaşların verdiği net ders, önceliğin bütünleşik hava ve füze savunma sistemi, muharip hava gücü, hava ulaştırma filosu, hava savunma ve darbe yeteneğine sahip milli gemiler, milli mühimmatın sürdürülebilir üretimi, taarruzi İHA'lar ve muharip insansız uçak sistemleri olduğudur. Türkiye için yapılması gereken, devam eden 3 bin 500 savunma projesinin önceliklendirilmesi ve kısıtlı kaynaklarımızın milli güvenliğimiz açısından acil ve kritik projelere tahsis edilmesidir." diye konuştu.

Hava gücü ve hava savunma sistemlerinin önemini dile getiren Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Hava üstünlüğünü sağlayan taraf, savaşın temposunu ve sonucunu belirlemektedir. Milli Muharip Uçak KAAN'ın tam harekat yeteneğine ulaşma süreci öncelikli ve geciktirilemez hedef olmalıdır. Muharip uçak tedarik EF-2000 (Eurofighter), ABD'ye ön ödemesi yapılan F-16 Blok 70 uçaklar ve modernizasyon projeleri hızlandırılmalıdır. Çelik Kubbe projesi, yönlendirilmiş enerji teknolojilerini de kapsayacak şekilde bütün bileşenleriyle süratle hayata geçirilmelidir. Kritik tesislerin hava savunması ve kuvvet koruma tedbirleri güçlendirilmelidir. TF-2000 hava savunma muhribi projesi hızlandırılmalıdır. ANKA-3, Kızılelma muharip insansız uçak sistemleri ve taarruzi İHA sistemlerinin geliştirme ve envantere alma süreçleri hızlandırılmalıdır. CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik girişimler öncelikli hedef olarak ele alınmalıdır."

Bağcıoğlu, tüm kritik silah ve sistemlerde dışa bağımlılığın azaltılmasının, yazılım ve kontrolün tamamen yerli olmasının gerektiğini sözlerine ekledi.