Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mirhat Tekin Brusk Projelerini Açıkladı

Politika

Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mirhat Tekin Brusk, yaşam hikayesini anlatırken, bazı projelerine değindi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala parti adayları çalışmalarını sürdürüyor. Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mirhat Tekin Brusk'ta yaşam hikayesi ve bazı projelerini açıkladı. Mirhat Tekin Brusk, sokakta çalışarak büyüdüğünü ve sonrasında Nörobilim Uzmanı olduğunu söyledi.

Brusk, "Ekonomik zorluklarla mücadele etmek için henüz 8 yaşında sokakta çalışmaya başladım. Ancak kararlılığım sayesinde dört üniversite diploması elde ettim. Yurt içi ve dışında birçok eğitim ve danışmanlık merkezi kurdum. Temel hedefim, kendini geliştiren her bireyin yurtdışına göç etmek yerine ülkesine hizmet etmesini sağlamak. Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladım. Şehre önemli katkılar sunmayı amaçlıyorum" dedi.

Bazı projelerine değinen Brusk, "Projelerimin arasında; üniversite öğrencilerine ücretsiz konutlar, sanatçılara konaklama ve atölye desteği, kentsel dönüşümün hızlandırılması, bekar çalışanlara uygun kira bedeliyle daireler sağlanması, yaşlı ve emekli vatandaşlara ücretsiz konut desteği, düzensiz göçmenlere yönelik politikaların geliştirilmesi, 0-3 yaş arası bebekler için gelişim merkezlerinin kurulması ve sokaklardaki ağaçsız alanların yeşillendirilmesi bulunuyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL