Bağımsız İzmir Milletvekili Çelebi: "Babacan kumpas mağdurlarından özür dilemeli" - Son Dakika
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Bağımsız İzmir Milletvekili Çelebi: "Babacan kumpas mağdurlarından özür dilemeli"

22.03.2022 12:01
Bağımsız İzmir Milletvekili Çelebi: "Babacan kumpas mağdurlarından özür dilemeli"

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ergenekon ve Balyoz kumpasları mağdurlarından özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Yüreği yetiyorsa FETÖ'yü Amerika'dan istesin.

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ergenekon ve Balyoz kumpasları mağdurlarından özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Yüreği yetiyorsa FETÖ'yü Amerika'dan istesin." dedi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Ergenekon ve Balyoz kumpasları" ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Babacan'ın yeni FETÖ mahkemeleri kurmanın peşinde olduğunu söyleyen Çelebi, "Ben kendim üzerinden ona anlatayım. Bir hiyerarşi kuruldu, Mehmet Ali Çelebi 24 yaşında terör örgütü yöneticisi yapıldı. Orgeneraller, tuğamiraller, yarbaylar, albaylar, milletvekilleri örgüt üyesi yapıldı. Bu mahkemeleri şimdi yeniden mi kuracaksınız? Dosyalar Zekeriya Öz'ün sahte imzalarıyla dolu. Zekeriya Öz'ü bulamadıkları için önüne gelen Ergenekon kumpaslarında dosyalara imza attı. Zekeriya Öz'ü yine çağırıp savcı yapacak mısınız?" diye konuştu.

Babacan'ın masum insanlar üzerinde algı oluşturmaktan vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Çelebi, "Ona düşen iki görev var. Birinci kumpas mağdurlarından özür dilemesi, ikincisi de yüreği yetiyorsa FETÖ'yü Amerika'dan istemesi." ifadesini kullandı.

Çelebi, esnafın salgın sürecinde yaşadığı sıkıntılara da değinerek, esnafa verilen hibelerin vergisinin alınmaması gerektiği belirtti.

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Milletvekili, Ergenekon, Çelebi, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bağımsız İzmir Milletvekili Çelebi: 'Babacan kumpas mağdurlarından özür dilemeli' - Son Dakika


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