Bağlum'da Halk Buluşması: Keçiören Belediyesi Talepleri Dinledi - Son Dakika
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Politika

Bağlum'da Halk Buluşması: Keçiören Belediyesi Talepleri Dinledi

Bağlum\'da Halk Buluşması: Keçiören Belediyesi Talepleri Dinledi

Keçiören Belediyesi, Bağlumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen halk buluşmasında, vatandaşların isteklerini dinleyerek çözümler geliştireceklerini açıkladı.

16.01.2025 10:37  Güncelleme: 10:39
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Keçiören Belediyesi ile Bağlumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Bağlum bölgesinde düzenlenen halk buluşmasında Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ve birim müdürleri vatandaşların taleplerini dinledi.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi ile Bağlumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde halkla buluşma etkinliği düzenlendi. Toplantıya Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sekan Bedirhanoğlu katılarak halkın hem bireysel hem de Bağlum ile ilgili beklentilerini dinledi. Bedirhanoğlu, vatandaşlardan gelen soruları ilgili birim müdürleriyle birlikte yanıtladı. Mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu toplantıda, ivedilikle yapılması mümkün olan talepler birim müdürlerince yerine getirilirken, karşılanması için zamana ihtiyaç duyulan isteklerin önümüzdeki günlerde belli bir plan dahilinde yapılması kararlaştırıldı.

"Belediyemizin sorumluluğunda olan işler için gerekli çalışmaları yapacağız"

Altyapıdan üstyapıya, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere, kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarından esnaflara ilişkin birçok konunun yüz yüze görüşüldüğü halk buluşmasından Bağlumlular memnuniyetle ayrıldı. Vatandaşların taleplerini yüz yüze dinlediklerini ve problemlerle ilgili çözüm sunduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Bedirhanoğlu, "Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'ı temsilen bugün Bağlum'da vatandaşlarımızı dinledik. Beklentilerini ve taleplerini bizlere ilettiler. Belediyemizin sorumluluğunda olan işler için gerekli çalışmaları yapacağız. Diğer kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan talepler için ise belediye olarak gerekli iletişim kanallarını açıp o isteklerin de yerine gelmesini sağlayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bağlum'da Halk Buluşması: Keçiören Belediyesi Talepleri Dinledi - Son Dakika

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