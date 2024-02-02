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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alev Alatlı ve Orhan Türkdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alev Alatlı ve Orhan Türkdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alev Alatlı ve Orhan Türkdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazar ve mütefekkir Alev Alatlı ile Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'ın vefatlarından duyduğu derin üzüntüyü paylaşarak, Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz etti ve başsağlığı temennilerini iletti.

02.02.2024 19:59
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazar ve mütefekkir Alev Alatlı ile Prof. Dr. Orhan Türkdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hocamızla Alev Alatlı Hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alev Alatlı ve Orhan Türkdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alev Alatlı ve Orhan Türkdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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