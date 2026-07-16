MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Son Dakika › Politika › Bahçeli, DEM Parti Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?