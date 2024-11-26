Bahçeli\'den Ahmet Türk ile Görüşme Açıklaması

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk ile görüşeceği iddialarına, "Görüşme talebi bize intikal etmedi; ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de basın mensuplarının Ahmet Türk ile görüşeceği iddialarına ilişkin sorusu üzerine açıklama yaptı. Bahçeli, "Güneydoğu'da değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi; ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasındandır" dedi.

TÜRK: TALEBİMİZ YOK

DEM Parti'li Ahmet Türk de Meclis'te TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü. Görüşmede DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da yer aldı. Türk, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceği iddialarına ilişkin, "Öyle bir talebimiz yok, öyle bir öneri de yok. Kendiliğinden oluşmuş bir şey" dedi. Türk, Bahçeli'nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin de "Bu ülkenin barışı bizler için çok önemlidir, çok değerlidir. Barışa katkı sunacak herkesi de canıgönülden destekleriz. Ama bu barışın gerçekten onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların eşit, özgür olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Bu nedenle yapılacak bütün çalışmalar, gerçekten halklarımızın kardeşliğini esas alan, bütün halkları ortak demokratik değerlerde buluşturan bir anlayışla ele alınmalıdır. Barışa ancak bu şekilde gidebiliriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılabilir. Elbette ki bu ülkede biz başından beri halkların kardeşliğini savunan bir anlayışa sahibiz. Halkların ortaklaştığı bir gelecek için hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz. Bunun sağlanması konusunda da çaba gösteriyoruz. Böyle bir anlayışla meseleye bakan herkesi de gerçekten kucaklarız" diye konuştu.

Haber: ANKARA DHA