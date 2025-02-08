Bahçeli\'den Gülseven\'e başsağlığı telefonu

sus ceo:

Bahçeli, teğmenlerin ihraç kararını neden destekledin ve Apo'yu cezaevinden çıkarmaya neden çalışıyorsun . Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz ' demesi sizi neden rahatsız ediyor. Apo'yu cezaevinden çıkarmaya çalışmanızda AKP'nin bir etkisi var mı, hatırlatmak isterim, milliyetçi bir parti olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya . Şuan parti olarak seçimlerde baraj altı kalmak istemiyorsanız bu kararlarınızı neden aldığınız hususunda halkı ikna etmeniz gerekiyor.