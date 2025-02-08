Bahçeli'den Gülseven'e başsağlığı telefonu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Gülseven'e başsağlığı telefonu

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Kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyatın ardından ilk kez konuştu. MHP lideri, yaşamını yitiren TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için, Necat Gülseven'i aradı. Bahçeli, taziye dileğinde bulundu.

08.02.2025 21:21  Güncelleme: 22:00
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Kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için, Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN NECAT GÜLSEVEN'E BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından ilk kez konuştu. Bahçeli, hayatını kaybeden TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için taziye dileğinde bulunmak üzere Necat Gülseven'i telefonla aradı.

Taziye programında Bahçeli'nin aramasıyla duygusal anlar yaşandı. Bahçeli ve Gülseven arasında uzun süren görüşmede MHP lideri başsağlığı dileklerini iletti. Gülseven ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Necat Gülseven'in annesi gözyaşlarını tutamadı.

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Son Dakika Politika Bahçeli'den Gülseven'e başsağlığı telefonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Bahçeli candır 138 96 Yanıtla
    Ekber SATIR:
    Yapma yaaa:) 58 154
  • Necati Kaya:
    Öldüğünde cenazesi çok kalabalık olacak. Uğurlamak için değil. Gerçekten ölmüşmü emin olmak için. 43 70 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bahçeli, teğmenlerin ihraç kararını neden destekledin ve Apo'yu cezaevinden çıkarmaya neden çalışıyorsun . Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz ' demesi sizi neden rahatsız ediyor. Apo'yu cezaevinden çıkarmaya çalışmanızda AKP'nin bir etkisi var mı, hatırlatmak isterim, milliyetçi bir parti olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya . Şuan parti olarak seçimlerde baraj altı kalmak istemiyorsanız bu kararlarınızı neden aldığınız hususunda halkı ikna etmeniz gerekiyor. 43 48 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    apo bahço 35 50 Yanıtla
    Çetin ÖZCAN:
    Zaten barajı aşamayacak ki. Bir parti bu kadar al aşağı edilebilir. Ülkücüler utanıyor artık. Verdiğim oylara acıyorum. YAZIK. ve yazıklar olsun. 41 62
  • AHMET YILMAZ:
    Ne önemli bir haber 25 46 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    necattt gülseven bismilli dızo 30 41 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Senin için kimi arayacağız? 15 37 Yanıtla
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