Bahçeli'den İstanbul Barosu'na Eleştiriler

Politika

Bahçeli: " İstanbul Baro seçimlerinde İstiklal Marşımızı hazmedeyenlerin ortalıkta cirit atması KHK ile ihraç edilmiş eski bir CHP milletvekilinin başkan seçilmesi yaptığı konuşmasında Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokunmayı denemesi yeni bir tuzağın kurulduğunun göstergesidir" - ANKARA