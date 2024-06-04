Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun

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MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı. Kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Bahçeli, "Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. Hakkari Valimiz başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanlığımız hukuk sınırları dahilinde devreye girmiştir, yürekten kutluyorum" dedi.

04.06.2024 11:00
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Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyum atanması konusuna da değindi.

"HAMDOLSUN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Bahçeli, "Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi, seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Hakkari Valimiz başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanlığımız hukuk sınırları dahilinde devreye girmiştir, yürekten kutluyorum. Hakkari Belediye Başkanı'nın yakasından nasıl tutulmuşsa inanıyorum ki diğerlerinin yakası da öyle tutulacaktır. Bir teröristin aday gösterilmesi, devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmenin hazırlığını yapmaktır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Yumuşak duruş MHP ile bağdaşmaz, asla da yakışmaz. Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz. Ya aynısıyla cevap veririz ya da o eli kırar geçeriz. Öylelerini tanıdık ki biraz adam ol diyeceğimiz anda yutkunduk, vazgeçtik. Cümle alemin derdi biz olmuşuz. Anlaşılan alayına külahları ters giydirmişisiz. MHP ile Cumhur İttifakı'nın bir tükenişe izin vermesi, göz yumması imkansızdır.

MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır. CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir."

Bahçeli, Hakkari Belediyesi\'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun

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Son Dakika Politika Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gencer Guney: başkan terör destekçisi ise yerine oranın belediye meclisi yeni başkan seçsin, oradaki halkın iradesi ne olacak 18 4 Yanıtla
    Harun Çelik: Seçim ve belediyecilik iç tüzüğünde öyle zaten bld bşk bi sıkıntı yaşarsa ilk aza onun yerine geçer AZALAR bunun için vardır ama bizde hukuk adalet olmadığı için ben yaptım oldu oluyor işte 1 0 emre araçlı: Demekki terörü destekliyorsa halk, halkta hain bunun açıklaması basit 0 1
  • Harun Çelik: Ey ruh 13 7 Yanıtla
  • deyvani10 : unutalanlardan biri 6 1 Yanıtla

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