Bahçeli: Her İnsan Eşittir - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Her İnsan Eşittir

MHP Lideri Bahçeli, hukuki ve insani temelde herkesin eşit haklara sahip olduğunu vurguladı.

19.03.2025 11:09
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MHP Lideri Bahçeli: "Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir." - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Hukuk, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Her İnsan Eşittir - Son Dakika

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