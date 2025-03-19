MHP Lideri Bahçeli: "Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli: Her İnsan Eşittir - Son Dakika
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