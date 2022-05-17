Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza 'devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyaset ve ekonomide zorlu şartlara rağmen Türkiye'nin dev bir şantiye görüntüsünde olduğunu ifade etti.

Yolların yapıldığını, köprülerin kurulduğunu, havalimanlarının açıldığını anlatan Bahçeli, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme yolunda atılan sağlam ve sağduyulu adımların, umutlarını kamçıladığını söyledi.

İhracat rekorları kırılırken hızlanan yatırım seferberliğinin, yaygınlaşan hizmet siyasetinin, Türkiye'nin çehresini değiştirmekle kalmayıp geleceği lehe çevirme iradesini de güçlendirdiğini dile getiren Bahçeli, "İnanıyorum ki pazarda, markette ve diğer alanlarda insanımızın refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen fiyat artışlarının da önüne geçilecek, enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir." diye konuştu.

Bahçeli, 5 yılda 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlanan, 3 milyon metrekarelik alanıyla, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle göz dolduran Rize-Artvin Havalimanı'nın millete ve yöre insanına hayırlı olmasını dileyerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Aynı kaftana sarılmışlar"

Türkiye'nin ayak bağı olan "zillet ittifakı"nın, aynı zamanda demokratik siyasetin kelepçesi, milli hedeflerin barikatı, tarihi hakların karşı cephesi olduğunu öne süren Bahçeli, geçen hafta sonu "zillet partileri"nden birinin başkanının, "seçime bir yıl kaldı, ondan sonra her şeyi cümbür cemaat değiştireceğiz" dediğini aktardı.

Devlet Bahçeli, "Allah fırsat vermesin, bunlar değiştirse değiştirse parti değiştirirler, ev değiştirirler, ülke değiştirirler, fikir değiştirirler, rota değiştirirler, bunun dışında bir şey değiştirmeye Türk milleti asla izin ve icazet vermez, elhak vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay tarafından verilen kararın hitamında, zillet ortak paydasında buluşan bütün partilerin, ağız birliği halinde aynı kaftana sarıldıklarını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP'nin İstanbul İl Başkanı, özellikle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılayarak 'seri katil demiş', suç işlemiştir. Cumhurbaşkanına, terbiyemizin müsaade etmediğinden dolayı ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibarıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin vermiş olduğu hükümler temyiz edilmiş; zanlının toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır.

CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir; Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza 'devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah, yapamazsan bu ihanete, bu melanete, işlenmiş bu suça sen de ortak sayılırsın, bu şerefsiz bühtanın sen de faili olmaktan kurtulamazsın. Çeyrek porsiyon domuz etini 7 dakikada bitirmekle övünenlerin partisi CHP'dir, ittifakı zillettir."

"Siyaset yarasalarıdır"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde 'zulme son vereceklerini, her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacaklarını' iddia ettiğini, yine sap yiyip saman savurduğunu dile getirdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu şimdi iyi dinle" diyen Bahçeli, bebek katilinin posterleri altında şarkılı türkülü konser veren sözde sanatçı müsveddelerine sahip çıkmanın, zulmün ta kendisi; "Kürtçe müzik yasak" diyerek toplumu kamplaştırmanın, zulüm olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zulüm, devlete 'katil' demektir. Zalim ise buna ses çıkarmayan alçaktır. Zulüm, Türkiye düşmanlarına yanaşmalık ve yandaşlık yapmaktır. Zalim ise buna gönüllü razı olan, vatan ve millete zehir saçandır.

Sayın Kılıçdaroğlu zalimi görmek istersen, zulme tanık olmayı düşünürsen abartısız ifade ediyorum ki Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğraflarına, kendi yüz hatlarına, gizli bağlantılarına, bölücü emellerine, aldığın talimat listelerine dikkatle bakman, dikkatle incelemen yeterlidir. Tarihin hiçbir döneminde milletimizin sinesinden zalim çıkmadı, tiran çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacaktır. Türk milletinin her ferdi onurludur, saygındır, eşit haklarla ve hürriyetle yaşamaktadır. Tam tersi iddia ve isnadın figüranları hakikatin aydınlığında gözlerini kapatan siyaset yarasalarıdır."

"Kim suç işlemişse bedeline katlanmalı"

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu için siyaset yolunun kapandığını, artık siyaset yasağıyla tasfiyesinin hukuken netleştiğini ifade eden Bahçeli, bu kapsamda kesinleşen ceza bir yıldan fazla olduğu için gerek Milletvekili Seçim Kanunu gerekse de Mahalli İdareler Kanunu gereğince tartışmaya mahal kalmadığını kaydetti.

Siyasetin, suçun ve suçlunun himaye edileceği bir alan olamayacağını dile getiren Bahçeli, "Siyaset devletin ve milletin hükmü şahsiyetine, insan hak ve onuruna saldırıların sevk ve idare merkezi hiç olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak durumundadır. Tunceli'de bir HDP'li milletvekilinin şerefli Türk polisine taş atması da suçtur, ihanettir, bir terör yöntemidir. Askerimize, polisimize uzanan eller kırılmalı, uzanan diller koparılmalıdır." görüşünü paylaştı.

(Sürecek)