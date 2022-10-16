MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
KONYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.
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Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Konya, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Dijital teröre taviz vermeyeceğiz' - Son Dakika
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