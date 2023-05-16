Bahçeli'nin başdanışmanından Sinan Oğan'a: Pazarlık payın kalmadı başka kapıya - Son Dakika
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Bahçeli'nin başdanışmanından Sinan Oğan'a: Pazarlık payın kalmadı başka kapıya

16.05.2023 12:16

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor" sözlerine MHP lideri Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız tarafından sert bir yanıt geldi. Yıldız, "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. Birinci turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde yurtdışındaki oy sayım işlemleri sürerken birtakım manipülasyon yapıldığı duyumlarını aldığını söylemişti.

"BU İŞ 2. TURA KALMIŞTIR"

Oğan'ın paylaşımı şu şekilde: 'Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK'yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır."

"MEZAR SOYGUNCULARI SİZİ"

Oğan'ın paylaşımına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız'dan sert bir yanıt geldi. Yıldız, "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" dedi.

Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız'dan Sinan Oğan'a ağır sözler: Pazarlık payın kalmadı başka kapıya
YORUMLAR (1)
  • Abdülkadir Doğruyol: ERBAKAN HOCAMİZ NE YAPTI?DEDİLERKİ HOCAM CHP İLE NASIL KOALİSYON YAPARSINIZ?NE DEDİ SAYIN ERBAKAN ?GİDİNİZ 1970 LERE O GÜNLERİ BİLEN YAŞAYAN BİRİ SİZE ERBAKANIN CEVABINI SÖYLESİN .TÜRKİYENİN TARİHE GEÇEN YEGANE SİYASET OMBUSTMANLARINDAN ORDİNARYUSLARINDAN BİRİDİR RAHMETLİ NECMEDDİN ERBAKAN . Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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MHP'den seçimin kritik ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz MHP'den seçimin kritik ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz MHP'den seçimin kilit ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz MHP'den seçimin kilit ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi, Sinan Oğan, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli'nin başdanışmanından Sinan Oğan'a: Pazarlık payın kalmadı başka kapıya - Son Dakika
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