Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı Fetih Suresi'nin yazılı olduğu yüzük ve rozet dikkat çekti
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de partisinin grup toplantısında taktığı Fetih Suresi'nin yazılı olduğu yüzük ve rozet dikkat çekti.
MHP Lideri Bahçeli'nin, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında taktığı Fetih Suresi'nin yazılı olduğu yüzük ve rozet dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'nin Fetih Yüzüğü ve Rozeti - Son Dakika
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