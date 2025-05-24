MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti. Yıldırım, Dervişoğlu'nun milliyetçilik söylemini sert bir dille eleştirdi.
Yıldırım, yaptığı açıklamada Dervişoğlu'nu terörle mücadele üzerinden eleştirerek, "Şimdi sen, PKK'nın ve HDP'nin oylarıyla Meclis'e gireceksin, PKK silah bıraktı diye neredeyse çıldıracak hale geleceksin. Sonra da bunun adına 'milliyetçilik' diyeceksin" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında Yıldırım, bu yaklaşımın milliyetçilikle bağdaşmadığını savunarak, "Bu olsa olsa Müsavat milliyetçiliği olur. Bu da yeni çıktı!" sözleriyle tepki gösterdi.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler - Son Dakika
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