Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

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Bahçeli\'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu\'nu kızdıracak sözler
24.05.2025 14:49  Güncelleme: 14:58
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Bahçeli\'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu\'nu kızdıracak sözler
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun milliyetçilik söylemini sert sözlerle eleştirdi. Yıldırım, "Şimdi sen, PKK'nın ve HDP'nin oylarıyla Meclis'e gireceksin, PKK silah bıraktı diye neredeyse çıldıracak hale geleceksin. Sonra da bunun adına 'milliyetçilik' diyeceksin. Bu olsa olsa Müsavat milliyetçiliği olur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti. Yıldırım, Dervişoğlu'nun milliyetçilik söylemini sert bir dille eleştirdi.

"PKK SİLAH BIRAKTI DİYE..."

Yıldırım, yaptığı açıklamada Dervişoğlu'nu terörle mücadele üzerinden eleştirerek, "Şimdi sen, PKK'nın ve HDP'nin oylarıyla Meclis'e gireceksin, PKK silah bıraktı diye neredeyse çıldıracak hale geleceksin. Sonra da bunun adına 'milliyetçilik' diyeceksin" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ADI MÜSAVAT MİLLİYETÇİLİĞİDİR"

Sözlerinin devamında Yıldırım, bu yaklaşımın milliyetçilikle bağdaşmadığını savunarak, "Bu olsa olsa Müsavat milliyetçiliği olur. Bu da yeni çıktı!" sözleriyle tepki gösterdi.

Bahçeli\'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu\'nu kızdıracak sözler

Yaşar Yıldırım, İYİ Parti, Politika, Güncel, Sözler, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    sayın devlet bahçeli bir şeyler yapsada ülkenin menfati için yapar ama zafer partisi iyi parti sadece bi bakanlık için yaparlar yani kendi menfatleri için yaparlar 58 44 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    helal olsun dayı oğlu 45 35 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    biz kimin ne yaptığını çok iyi biliyoruz çünkü terör biterse onların siyaset yapması için bir şey kalmıyor bilgi lideri sayın devlet bahçeli devamkeeeee 45 34 Yanıtla
  • Erol:
    Eski bir MHP li ancak milliyetçi biri olarak söylüyorum ki bu ülkede seçimlerden önce dem e her türlü lafı söyleyenler şimdi onların kucagından inmiyorlar.sizin gibi sözde vatanseverler ywzıklar olsun. 24 11 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bu adamı çoook seviyorum yapacak birşey yok ( ( ( 6 17 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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