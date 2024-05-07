Bahçeli, Özgür Özel'e meydan okudu: Saatimi merak edersen bana sorabilirsin
MHP lideri Devlet Bahçeli, gazeteci Özgür Özel'in kendisine yönelik saat tartışmasına yanıt verdi. Bahçeli, 'Özgür Özel saati merak ederse bana sorabilir, köstekli saatimi açar kendisiyle açık açık paylaşırım' dedi. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bahçeli, Özel'in iddialarını reddederek, saatini göstermeye hazır olduğunu belirtti.
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7.05.2024 11:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli, Özgür Özel'e meydan okudu: Saatimi merak edersen bana sorabilirsin - Son Dakika
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