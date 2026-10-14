Bahçeli, Türk dünyasındaki gönül bağını zedeleyecek nifaka izin verilmeyecek dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli, Türk dünyasındaki gönül bağını zedeleyecek nifaka izin verilmeyecek dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Lideri Devlet Bahçeli, başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek nifak tohumlarına müsaade etmeyeceğini söyledi. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin Türk dünyasının yükselişiyle buluşturulması gerektiğini belirtti.

MHP Lideri Bahçeli: "Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır."

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiTürkiye YüzyılıDevlet BahçeliDış PolitikaAzerbaycanPolitikaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:39
İstanbul’a üç kurumdan peş peşe uyarı Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 17:09:40. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli, Türk dünyasındaki gönül bağını zedeleyecek nifaka izin verilmeyecek dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei