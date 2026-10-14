Bahçeli, Türk dünyasındaki gönül bağını zedeleyecek nifaka izin verilmeyecek dedi

Bahçeli, Türk dünyasındaki gönül bağını zedeleyecek nifaka izin verilmeyecek dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Lideri Devlet Bahçeli, başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek nifak tohumlarına müsaade etmeyeceğini söyledi. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin Türk dünyasının yükselişiyle buluşturulması gerektiğini belirtti.
MHP Lideri Bahçeli: "Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır."
Kaynak: İHA
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