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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tek ses, tek nefestir - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tek ses, tek nefestir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin çetin ve zorlu süreçte tek ses, tek nefes olduğunu belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ve destekçisi olduğunu vurguladı. Bahçeli, terörle mücadele yanı sıra terörizmi kullanan karanlık çevrelere ve müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek için kıran kırana mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tek ses, tek nefestir
13.01.2024 - 11:51,
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tek ses, tek nefestir - Son Dakika
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