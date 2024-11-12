Bahçeli: Vatan Tehdit Altındayken Başımızı Kuma Gömmek Alçalmaktır - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Vatan Tehdit Altındayken Başımızı Kuma Gömmek Alçalmaktır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, milli birliğin önemine vurgu yaparak, Cumhur İttifakı'nın sorunları çözmek için büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Bahçeli, siyaset yapan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu ve vatandaşların bu duruma en etkili cevabı vereceğini ifade etti.

12.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:13
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir"

-"Kronik sorunları çözmek için er meydanına çıkacak Cumhur İttifakı'ndan başkası yoktur. Değil elimizi gövdemizi yatırmaya kararlarıyız"

-"Bunun üzerinden siyaset yapan zillet simalarına Türk milleti en etkili cevabı verecektir"

-"Biz Ne Mutlu Türküm Diyene sözünü haykırırken, enternasyonal marşı söyleyen, orak-çekiçli gelecek tasarlayan, PKK'nın, DEM ve seleflerinin kayığına binen martaval siyasetçilerin, yakamızdan ve yarınlarımızdan tarla kongreleriyle düşen maskaraların mücadelemizi kundaklamasına, kararlılığımızı köreltmesine müsaade etmeyeceğiz"

-"Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü görülmüştür"

-"CHP'li belediyelerin müzikli eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını astronomik şekilde peşkeş çekmeleri, israfa gömülmeleri, sıra vatandaşlarımıza gelince bir tas çorba ile bir tabak pilavı reva görmeleri maskeleri düşüren kepazeliktir"

-"Neymiş, bir sanatçıya ödenen para 69 milyon lira değil de, 45 milyon liraymış. Bu kafa normal bir kafa değildir. Bu tevil hamulesini kaldırmaya kimsenin takati de yetmeyecektir. Suçluların telaşıyla kıvrananların şifreli özrü kabahatlerinden büyüktür"

-"Haydi halkımızdan utanmadınız, be hey densizler, be hey sonradan görmeler Allah'tan da mı korkmadınız?"

-"Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden Cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları, anketlerin palavralarıyla caka satmaları en başta İstanbul ve Ankara'ya nankörlük, kendi adlarına da namertliktir"

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi imkanları ile toplumsal ayrışmanın izleri yönetimde kaynaşma ile silinecektir"

-"Bugüne kadar Türkiye'de kimse ikinci sınıf muamelesi görmemiştir; kimse bu ülkenin zencisi sayılmamıştır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Yerel Yönetim, Politika, Siyaset, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Vatan Tehdit Altındayken Başımızı Kuma Gömmek Alçalmaktır - Son Dakika

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