Devlet Bahçeli: "Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Arkadaşlar, aziz milletim vatan tehdit altındayken milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir" - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli: Vatan tehdit altındayken seçim kaygısı alçalıştır - Son Dakika
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