Bahçeli: Vatan tehdit altındayken seçim kaygısı alçalıştır

Politika

Devlet Bahçeli: "Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Arkadaşlar, aziz milletim vatan tehdit altındayken milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir" - ANKARA