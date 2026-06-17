MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir araya geldi.
Milletvekili Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli ve Tanrıkulu Barış İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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