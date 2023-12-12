Bahçeli: Yaşanan bu krizi Türk sporu için bir fırsata çevirmek mümkündür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankaragücü ile Rizespor arasında yaşanan olaylarla ilgili, "Yaşanan bu krizi Türk sporu için bir fırsata çevirmek mümkündür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor futbol müsabakasında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya girip hakem Halil Umut Meler'i darp etmesi üzerine basın açıklamasında bulundu. Bahçeli, yaşanan kaos ortamının fırsata çevirip bahar havasına çevirmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

"Provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum"

Söz konusu müsabakada Sayın Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadığını dile getiren Bahçeli, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır" dedi.

Sporda ahlak bilincinin önemine vurgu yapan Bahçeli, "Sporun ahlak, barış ve kardeşlik doğasına muhalif faillerin ve sancılı gelişmelerin sürekli mesafe alması, bununla mündemiç sosyal bir içerik kazanması Türkiye'yi zora sokacaktır. Buna karşı verilecek mücadele de haklı ve meşru bir mücadeledir, milli birlik ve dayanışma ruhumuza hiç kimse, hiçbir surette kast edemeyecektir" açıklamasında bulundu.

"Hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini ümit ediyorum"

Yaşananların ardından sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Türk sporu futbolu için bir fırsata çevirmek mümkündür"

Bahçeli, yaşanan krizin üstesinden gelinebileceğini de dile getirerek, "Türk sporu futbolu için bir fırsata çevirmek mümkündür. Kaynaşıp kucaklaşarak, sevgi ve saygı içerisinde, dostluk ve centilmenlik etrafında kenetlenerek sahaları tribünlerle birlikte şölen ortamına, bayram ve bahar havasına dönüştürmek hedefimiz ve haysiyet görevimizdir. Sorunlardan kaçarak çözüm bulamayız, sürgülü kapıları, kilitli gönülleri açamayız. Gün bir olma günü, kardeş olma günü, hoşgörü günüdür" diye konuştu. - ANKARA