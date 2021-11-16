Bakan Akar: "Bir hususun iyi anlaşılması lazım: Biz Libya'da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç... - Son Dakika

Bakan Akar: "Bir hususun iyi anlaşılması lazım: Biz Libya'da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç...
16.11.2021 10:30
Bakan Akar: "Bir hususun iyi anlaşılması lazım: Biz Libya'da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye'nin katkılarıyla mümkün olmuştur.
Bakan Akar: "Bir hususun iyi anlaşılması lazım: Biz Libya'da yabancı güç değiliz. Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye'nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Libya makamları da bu gerçeği ifade etmektedir." - ANKARA
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