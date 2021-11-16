Bakan Akar: "İlk vakanın görüldüğü günden itibaren Bakanlık bünyesinde 7 gün 24 saat esası ile görev yapan Korona virüs ile Mücadele Merkezi 'KOMMER'... - Son Dakika

Bakan Akar: "İlk vakanın görüldüğü günden itibaren Bakanlık bünyesinde 7 gün 24 saat esası ile görev yapan Korona virüs ile Mücadele Merkezi 'KOMMER'...
16.11.2021 10:49
Bakan Akar: "İlk vakanın görüldüğü günden itibaren Bakanlık bünyesinde 7 gün 24 saat esası ile görev yapan Korona virüs ile Mücadele Merkezi 'KOMMER' vasıtasıyla hem bireysel hem de kurumsal önleyici, koruyucu tedbirler hayata geçirilmiştir.
Bakan Akar: "İlk vakanın görüldüğü günden itibaren Bakanlık bünyesinde 7 gün 24 saat esası ile görev yapan Korona virüs ile Mücadele Merkezi 'KOMMER' vasıtasıyla hem bireysel hem de kurumsal önleyici, koruyucu tedbirler hayata geçirilmiştir." - ANKARA
Koronavirüs, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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