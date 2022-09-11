Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü

11.09.2022 19:34
Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceği bir kez daha vurgulandı.


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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü - Son Dakika

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