AK Parti Arnavutköy Danışma Toplantısı
AK Parti Arnavutköy Danışma Toplantısı

AK Parti Arnavutköy Danışma Toplantısı
29.01.2026 23:32  Güncelleme: 23:39
AK Parti Arnavutköy Teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Arnavutköy Teşkilatı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantıda Arnavutköy genelinde yürütülen teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Danışma meclisinde teşkilat mensupları görüş ve önerilerini doğrudan paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında hizmet siyasetinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Arnavutköy'ün genç ve dinamik nüfusuyla İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Bak, ilçede spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Arnavutköy'e kazandırılması planlanan spor yatırımlarına ilişkin müjdeleri paylaşan Bak, halı sahalar, spor alanları ve kapalı spor salonlarıyla gençlerin daha nitelikli imkanlara kavuşacağını kaydetti.

Mahallelerden sahaya yansıyan talep ve beklentilerin bu toplantılarda ortak akılla değerlendirildiğini ifade eden AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Arnavutköy'de bugüne kadar örnek bir teşkilat yapısının ortaya konulduğunu söyledi.

"AK Parti Teşkilatı nesiller boyu süren bir dava hareketidir"

Teşkilat mensuplarının sahadaki fedakarlığına vurgu yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen danışma meclislerinin birlik ve beraberliği güçlendiren önemli buluşmalar olduğunu ifade etti. AK Parti çatısı altında geçen siyasi yolculuğunu vefa duygusuyla anlatan Candaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen davanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirtti. Makamların geçici olduğunu vurgulayan Candaroğlu, hangi görevde olunursa olunsun davaya ve millete hizmet anlayışıyla yol yürümeye devam edeceklerini söyledi. Danışma meclisinde teşkilatın eksik ve ihtiyaçlarının açık yüreklilikle ele alınacağını belirten Candaroğlu, ortak akıl ve istişarenin önemine dikkat çekti.

Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, teşkilat içi dayanışmayı güçlendiren mesajlar, ortak hedefler ve yüksek motivasyon vurgu yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Arnavutköy, AK Parti, Politika, Spor

