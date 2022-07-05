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Vedat Bilgin, İŞKUR, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Bilgin, 'İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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