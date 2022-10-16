Bakan Bilgin yarın Afyonkarahisar'a geliyor - Son Dakika
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Bakan Bilgin yarın Afyonkarahisar'a geliyor

16.10.2022 13:57
Bakan Bilgin yarın Afyonkarahisar'a geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere yarın Afyonkarahisar'a geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere yarın Afyonkarahisar'a geliyor.

Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da ilk olarak basın toplantısına katılacak. Bakan Bilgin'in burada çalışma hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağı kaydedildi. Bakan Bilgin'in toplantı sonrası Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etmesi ve daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Vedat Bilgin, Karahisar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bilgin yarın Afyonkarahisar'a geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Bilgin yarın Afyonkarahisar'a geliyor - Son Dakika
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