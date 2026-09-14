Bakan Bolat Nevşehir\'de esnafa 75 milyon lira kredi müjdesi verdi

NEVŞEHİR'DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir'deki programının ardından Nevşehir'e geçti. İlk olarak Nevşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı, Nevşehir Belediyesi ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Görevim icabı dünyada çok yer gördüm ama Kapadokya gibi Allah'ın bir mucizesini hiçbir yerde görmedim. Uçaklar vızır vızır Kapadokya'ya turist taşıyor. Yolcularla dolu. Hamdolsun geçen yıl bu bölge 4,5 milyon turist ağırladı. Bu yıl da inşallah aynı rakamlar olacak. Bu yıl bölgemizde savaş şartları ağırlaştı etrafta. Buna rağmen Türkiye'miz geçen seneki aynı rakamlarda turist sayısı ve turizm gelirini elde edecek inşallah. Nevşehir her zaman bizim çok güçlü olduğumuz bir yer. Allah razı olsun Nevşehirlilerden. 24 yıldır desteklerini hiçbir zaman esirgemediler" dedi.

'NEVŞEHİR, GÜÇLÜ BİR İHRACAT ŞEHRİ'

Nevşehir'deki talep ve önerileri dinlediğini belirten Bakan Bolat, "Sağ olsun kardeşlerim, il başkanım, milletvekillerim, belediye başkanımız, ilçe ve belde başkanlarımız, müdürlerimiz hepsi, valilikteki toplantıda Nevşehir'in konuları, üretimi, beklentileri, talep ve sorunları ve öneriler konusunda bize isteklerini sıraladılar. Biz de bu çerçevede, öncelikle şu müjdeyi vermek istiyorum. Bizim TESKOMB kefaletiyle Halk Bankası kaynaklarından faiz maliyetinin yüzde 50 sübvansiyonlu olarak Nevşehir'e geçen yıl 936 milyon lira esnaf kredisi vermiştik. Bu yıl da 8 ayda 523 milyon lira verildi. Bu ziyaretimizin sebebi olarak ve esnaflarımızın da ihtiyacı olduğu için yarın acil kaydıyla bir 75 milyon lira daha hızlıca yüzde 20 faiz maliyetli esnaf kredisi göndereceğiz. Bunlar yüzde 50'de devlet, hükümet tarafından sübvanse edilen krediler. Bunun yanında Nevşehir güçlü bir ihracat şehri. Merkez iller sıralamasına göre 621 milyon dolar ihracatı var. Bu anlamda Nevşehir'in dış ticaret fazlası da çok yüksek ve biz gerek bakanlıktan hibe desteklerimizle gerekse Eximbank kredi ve sigorta destekleriyle Nevşehirli ihracatçılara destek oluyoruz. İnşallah Gümrük Müdürlüğümüzde de bir yeniden yapılanma yapacağız ihtiyaç üzerine ve böylece ihracat ve ithalatta Nevşehir Gümrük Müdürlüğü'nün de daha fazla etkin kullanılması için gerekli altyapı ve hiyerarşik yapılanma noktasında destek vereceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE GERÇEKTEN İYİ YÖNETİLİYOR'

Taşımacılık konusuna değinen Bakan Bolat, "Hava taşımacılığında, Türk Hava Yolları'yla, kara taşımacılığında, deniz taşımacılığında, taşımacılık sektörümüzle büyük başarılar elde edildi. Enflasyonla mücadelede de yüzde 85'lerden, yüzde 76'lardan, yüzde 31'e kadar indirildi. Ama dışarısı kaynıyor. Etrafımız kaynıyor. Karadeniz, Doğu Akdeniz, Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika kaynıyor. Kafkaslarda ciddi sıkıntılar oldu. Savaşlar oldu. Şu anda İran-ABD Savaşı, İran-İsrail Savaşı, İran-Körfez arasındaki saldırılar. Bunlar gerçekten enerjide, petrokimyada, gübrede, birçok ürünlerde, navlunda, lojistikte maliyetleri arttırdı. Bütün bunlara rağmen enflasyonu kontrol altında hükümetimiz tutabiliyor. Bu anlamda baktığımızda Türkiye gerçekten iyi yönetiliyor. Dikkatli yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet KORKMAZER-Tahsin SEZER/NEVŞEHİR,