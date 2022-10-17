Bakan Bozdağ'dan anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bakan Bozdağ'dan anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama

17.10.2022 15:54
Bakan Bozdağ'dan anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Bozdağ'dan anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamaADALET Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "24'üncü ve 41'inci maddelerle ilgili çalışmalarımız tamamlandı.

Bakan Bozdağ'dan anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "24'üncü ve 41'inci maddelerle ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Sunulacak aşamaya geldi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.

Bakan Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin etmesi için düzenlenen törene katıldıktan sonra salon çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "24'üncü ve 41'nci maddelerdeki çalışmalar tamamlandı. Birtakım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Sunulacak aşamaya geldi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugünkü MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şu anda gündemde yok" diye konuştu.Anayasanın 24'üncü maddesi 'Din ve vicdan hürriyeti', 41'inci maddesi ise 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' konusunu düzenliyor.

Görüntü dökümü:

- Bekir Bozdağ'ın açıklaması

Haber- Kamera:  Kaan ULU/ANKARA,


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Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması Adalet Bakanı Bozdağ: 'Başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifinde 24. ve 41. madde çalışması tamamlandı' Adalet Bakanı Bozdağ: 'Başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifinde 24. ve 41. madde çalışması tamamlandı'
Kaynak: DHA

Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ'dan anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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