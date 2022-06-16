Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı (2) - Son Dakika
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Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı (2)

16.06.2022 15:02
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı (2)

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FEZLEKE MECLİS'E İLETİLMİŞ OLUR'Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FEZLEKE MECLİS'E İLETİLMİŞ OLUR'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, İstanbul'da polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki soruşturmaya ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı'na fezlekeyi gönderecektir. Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na fezleke iletilmiş olur. Tabii ondan sonraki süreç Meclis'in takdiridir. Bildiğiniz gibi Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan karma komisyon öncelikle konuyu görüşmekte. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verdiği takdirde konu Genel Kurul'a gelmekte. Genel Kurul'daki görüşmeler, oylamalar sonucunda eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse, dokunulmazlığı kalkmaktadır. Salihe Aydeniz ile ilgili TBMM'de bildiğim kadarıyla 80 fezleke var, bu yeni gelen fezleke ile beraber 81 fezleke olacaktır, takdir Meclis'indir. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa, yargı süreci kaldığı yerden devam edecektir" dedi.


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Kaynak: DHA

Bekir Bozdağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı (2) - Son Dakika
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