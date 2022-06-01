Bakan Bozdağ: "Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz" - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: "Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz"

01.06.2022 10:59

- Bakan Bozdağ: "Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Arabuluculuk ile tarafların husumete dönüşmesi önlenecek" "Diğer ülkelerdeki örnekleri inceliyoruz" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz" dedi.

- Bakan Bozdağ: "Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

"Arabuluculuk ile tarafların husumete dönüşmesi önlenecek"

"Diğer ülkelerdeki örnekleri inceliyoruz"

YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bozdağ, kiralardaki fahiş artışın önüne geçmek için çalışmaların başladığını duyurdu.

Bozdağ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın müşterek bir çalışma gerçekleştirdiğini ve hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyacak bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.

"Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz"

Yapılacak çalışma sonrası kiraların ölçülü bir şekilde düzenleneceğini belirten Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Arabuluculuk ile tarafların husumete dönüşmesi önlenecek"

Kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunları arabulucular aracılığıyla çözmeyi hedeflediklerini dile getiren Bozdağ, "Bunun çok faydası var; kısa sürede mesele halledilecek, usul ekonomisi bakımından tasarruf yapılacak ve mahkeme masraflarından tasarruf edilmiş olacak. Taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmesi önlenmiş olacak. Kısa sürede arabuluculuğun bu ihtilafları çözeceğine inanıyoruz ve arabuluculuk müessesesinin çok faydalı olacağını da düşünüyoruz. Çünkü bu konuya ilişkin kamuya yansıdıktan sonra çok sayıda olumlu tepki aldık" ifadelerini kullandı.

Kira sözleşmesinin hürriyetini de koruyacaklarını vurgulayan Bozdağ, bu durumda hassas terazi dengesi kurmak gerektiğini, amacın birilerini cezalandırmak değil ve taraflar arasındaki dengeyi korumak olduğunu işaret etti. Her hangi bir cezai yaptırımın da söz konusu olmadığını söyleyen bozda, kira sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerin Anayasa'da da açıkça yer aldığını vurguladı.

"Diğer ülkelerdeki örnekleri inceliyoruz"

Evin maliyeti ve emlak değeri üzerinden bir oranlamayla hesap yapan ülkelerin olduğunu söyleyen Bozdağ, "Biz bu örnekleri inceliyoruz bize yakın bizim toplumumuz kabul edebileceği ve doğru olduğunu düşündüğümüz örneklerden istifade edip ya onlardan biri alıp ya da kendimize göre onlarda istifade edip yeni bir formül üretebiliriz. Çünkü Hollanda da ya da başka ülkelerde bir takım düzenlemeler var. Ev sahibinin ve kiracının da hukukunu koruyacak, yani fırsatçılık yaparak fahiş fiyatla hak etmediği kira bedeli almak isteyenin önüne geçilecek. Yoksa hak ettiği kira bedelini elbette herkes alacak. Ama ülkedeki artan fiyatlar nedeniyle hak etmediği bir kirayı almaması sağlanacak. Yoksa herkes evini dilediği gibi kiraya verecek ona bir müdahale yok" diye konuştu.

Bakan Bozdağ: Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz
Bakan Bozdağ: Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz
Bakan Bozdağ: Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz
Bakan Bozdağ: Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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