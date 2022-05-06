Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

06.05.2022 21:57
Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret ettiğini belirterek, Soylu'ya ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Bakan Bozdağ, paylaşımında "Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak, hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir." ifadesine yer verdi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış ve bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır. Türk milletinin birlik ve beraberliği, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukuku; hem milletimizi hem de devletimizi güçlü kılan bitmez tükenmez hazinemizdir. Bu hazineyi korumak için her türlü tedbiri almak devletimizin asli görevidir. Hiç kimse bu hazinemize dokunamayacaktır."

Soylu'dan teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, "Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi'ye, Bakanlığımıza ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum." paylaşımını yaptı.

Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti
Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti
Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

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Süleyman Soylu, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Son Dakika


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