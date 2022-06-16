Bakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Selakovic ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ile hedeflenen 5 milyar dolar ikili ticaret hacminin yarısına bu yıl ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki haftalarda Sırbistan'ı ziyaret etmesinin söz konusu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Yaşadığımız sıkıntılı dönemlerde birçok sınama, kriz ve savaş var. Böyle bir dönemde Sırbistan ile ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda kararlılığımız tamdır." dedi.

Çavuşoğlu, Sırbistan'daki konsolosluk ağının genişlediğine işaret ederek, "Geçen yıl Yeni Pazar'da başkonsolosluğumuzun açılışını yaptık. Niş'te de bir konsolosluk ofisi açacağız ki Avrupa'dan Türkiye'ye giden vatandaşlarımız sıkıntı yaşarsa Sırbistan polisiyle beraber bizim polisimiz de yardımcı olacak." diye konuştu.

Sırbistan ile ekonomik ilişkilerin de hızlı ilerlediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar ikili ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Bu yıl bunun yarısına ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anki rakamlar bunu teyit ediyor. 2021'de ticaret hacmimiz 2 milyar doları geçmişti. İlk çeyrekteki yüzde 31'lik artışla hedeflerimize daha emin şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Sırbistan'daki Türk yatırım miktarının arttığını vurgulayarak, Türk firmalarına önemli fırsatlar sunan ve destekleyen Sırbistan'daki yatırımların 10 yılda 1 milyon dolardan 300 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

Karma Ekonomi Komisyon (KEK) Toplantısı'nın dördüncüsünün gerçekleştirilmesi noktasında Sırbistan ile hemfikir olduklarını belirten Çavuşoğlu, " Ukrayna'daki savaş, enerji fiyatlarındaki fahiş artışlar bizi farklı arayışlara da itiyor. Dolayısıyla daha fazla iş birliği yapmamız lazım. Bu konuda da birlikte çalışacağız. Transit bir ülke olarak da Sırbistan'a her türlü desteği vereceğimizi söylemek isterim." dedi.

"Bosna Hersek ve Balkanların istikrarı için Sırbistan'ın rolü önemli"

Çavuşoğlu, karşılıklı turist sayısının arttığına dikkati çekerek, bu yıl 300 binden fazla Sırp turistin Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yakın bir zamanda içişleri bakanlarının kimlikle seyahat düzenlenmesinin uygulamaya geçmesi için protokol imzalayacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız karşılıklı olarak pasaporta ihtiyaç duymadan, çipli kimliklerle seyahat edebilecekler. Sırbistan bu anlamda altıncı ülke olacak. KKTC, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan ve Gürcistan ile bu anlaşmaları yürürlüğe koyduk." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları (THY) ve Air Serbia uçuşlarının sayılarının arttığını da aktararak, kültürel bağların güçlenmesi adına Sırp tarafından Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic'in katılımıyla Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğiyle Mücadele Anlaşması'nın imzalandığını belirtti.

Bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bosna Hersek'teki durumu ele aldık. Bosna Hersek ve Balkanlar'ın istikrarı için Sırbistan'ın rolünün çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye ve Sırbistan olarak bölgenin istikrarı için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Belgrad- Priştine Diyalog Sürecini güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Yaşanan bazı elektrik gibi sıkıntılarda da gerekli telkinlerde bulunduk. Şirketimiz de yetkililerin Sırp yetkililerle buluşmasını sağladı." dedi.

Ukrayna'daki savaş, yankıları ve Türkiye'nin çabaları konularını da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Özellikle tahıl ürünlerinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için Birleşmiş Milletler (BM) ile yaptığımız çalışmalar, tabii Ukrayna ve Rusya ile beraber, hakkında bugün yaptığım görüşmelerde bilgi verdim. Hepimizin arzusu bir an önce savaşın sona ermesi." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Meclis Başkanı Ivica Dacic ve Başbakan Ana Brnabic ile görüşen Çavuşoğlu, temaslarına Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Kosova'da devam edecek.

Basın toplantısının düzenlendiği binada bomba ihbarı

Bu arada, Çavuşoğlu ve Selakovic'in basın toplantısı yaptığı Belgrad'daki Dışişleri Bakanlığı binası yapılan bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Heyetlerin binadan ayrılmasının ardından yapılan bomba ihbarı üzerine bina tamamen boşaltılırken, gün içerisinde Sırbistan genelindeki okullarda da bomba ihbarı yapıldığı öğrenildi.