Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi gündemine bir süreliğine ara verdi, AK Parti kampı sürerken basın mensuplarıyla voleybol oynadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir gerçekleştirilmeyen AK Parti İstişare ve Değerlendirme kampının 30'uncusu Kızılcahamam'da gerçekleştiriliyor. Toplantılarda 2023 seçimlerinden ekonomiye, tarımdan enerjiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok konu başlığı ele alınıyor.

Toplantılar sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi gündemine bir süre ara verdi. Spor ayakkabılarını giydi, kampın yakınında bulunan spor tesislerine gitti. Orada basın mensuplarıyla voleybol sahasında buluştu.

Voleybol sahasının filesi gerildi, takımlar ikiye bölündü. Oyun önce ısınma turlarıyla başladı. Birkaç paslaşmanın ardından maça geçildi. Rekabet üst düzeydeydi ancak sportmenlikte ihmal edilmedi. Bakan Çavuşoğlu ve basın mensupları maç boyunca hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

Skorun tutulmadığı maçta, kazanan dostluk oldu. Maçın ardından Bakan Çavuşoğlu ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çekildi.