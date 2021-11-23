Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Balkanlardaki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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