Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti

20.04.2022 18:07

Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal şampiyonasında 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal şampiyonasında 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal şampiyonasında 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından kabul ile ilgili yaptığı açıklamada,"Peru'da düzenlenen Down Futsal Şampiyonası'nda Dünya 3. sü Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız misafirimizdi.Önünüzde nice kupalar, arkanızda milyonlar var! Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti

YORUMLAR
500
Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı! Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı! Down sendromlu Onur'un hayali gerçek oldu: Gelinsiz düğünde sevinç gözyaşları aktı Down sendromlu Onur'un hayali gerçek oldu: Gelinsiz düğünde sevinç gözyaşları aktı

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:24:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement