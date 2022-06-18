- Bakan Çavuşoğlu, SDA Partisi lideri İzzetbegoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti çerçevesinde Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi lideri Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Saraybosna 'da SDA Partisi Genel Merkezi'nde görüşen ikili basına poz verdikten sonra baş başa sonra görüşmeye geçti.

Kaynak: İHA

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