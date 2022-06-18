Bakan Çavuşoğlu, SDA Partisi lideri İzzetbegoviç ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, SDA Partisi lideri İzzetbegoviç ile görüştü

18.06.2022 17:42

- Bakan Çavuşoğlu, SDA Partisi lideri İzzetbegoviç ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demokratik Eylem Partisi lideri Bakir İzzetbegoviç ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, SDA Partisi lideri İzzetbegoviç ile görüştü

SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demokratik Eylem Partisi lideri Bakir İzzetbegoviç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti çerçevesinde Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi lideri Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Saraybosna'da SDA Partisi Genel Merkezi'nde görüşen ikili basına poz verdikten sonra baş başa sonra görüşmeye geçti.

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Kaynak: İHA

Bakir İzzetbegoviç, Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, SDA Partisi lideri İzzetbegoviç ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, SDA Partisi lideri İzzetbegoviç ile görüştü - Son Dakika
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