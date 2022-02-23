Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan'a gidecek - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Kazakistan'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile birlikte, ikili gündemin yanı sıra çeşitli güncel, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısı'na eşbaşkanlık edecek. Bakan Çavuşoğlu'nun, ayrıca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.