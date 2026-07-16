Çiftçi: 15 Temmuz kapanmış bir hadise değil

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " 15 Temmuz, geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemez. O gece yaşananlar, devletin hafızasında daima diri tutulması gereken büyük bir ders niteliğindedir" dedi.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10. yıl dönümünde Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin iradesi, cesareti ve devletine sahip çıkma kararlılığının simgesi olduğunu belirtti. Şehitleri rahmet, gazileri minnetle anan Çiftçi, devletin FETÖ başta olmak üzere her türlü terör tehdidine karşı mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ise, Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın 15 Temmuz'da ciddi bir irade ortaya koyduğunu ve buranın Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yer olduğunu ifade etti.

"Polis Özel Harekat Başkanlığımız, kahraman evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet etti"

FETÖ'nün devletin içine sızmış hain insanlardan olduğunu belirten Çiftçi, "Devletimizin içine sinsi emellerle sızarak 15 Temmuz gecesi ihanet girişiminde bulunan FETÖ darbe girişiminin onuncu yılındayız. Gazi Meclisimizin, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin ve Özel Harekat Başkanlığımızın hedef alındığı o gecenin en ağır bedellerinden biri Gölbaşı'nda ödendi. Polis Özel Harekat Başkanlığımız, kahraman evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet etti. O gece burada yükselen ses; korkunun değil cesaretin, teslimiyetin değil direnişin sembolü oldu. Bu topraklar, milletimizin geleceğini değiştiren geceler görmüştür. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar her zorluk, milletimizin imanı, cesareti ve iradesiyle aşılmıştır. Tarihimizin en zor eşiklerinde bizi ayakta tutan güç, sahip olduğumuz silahlardan önce inancımız, birlik ruhumuz ve devlet şuurumuz olmuştur. 15 Temmuz gecesi de böyle bir eşikti. Milletimiz, kendi iradesini esaret altına almak isteyen karanlık bir ihanet şebekesinin karşısına hiçbir tereddüt göstermeden dikildi" diye konuştu.

"Toprağa düşen yiğitlerimiz; anadan, yardan ve serden geçmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve milletin iradesiyle darbe girişiminin püskürtüldüğünü dile getiren Çiftçi, "Sokakları dolduran milyonlar, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bayrağını, ezanını ve devletini savundu. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik, milletimizin sarsılmaz iradesiyle birleşmiş; tarihin akışını değiştiren büyük bir direnişe dönüşmüştür. O gece bütün dünya, bu aziz milletin iradesine ve özgürlüğüne pranga vurulamayacağını bir kez daha görmüştür. Şehitler ocağı Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığımız, bir hafızaya, bir şuura ve milletimizin vicdanına dönüşen bir adres olmuştur. Burada toprağa düşen yiğitlerimiz, bu milletin hür yaşayabilmesi için anadan, yardan ve serden geçmişlerdir" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz, geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemez"

15 Temmuz'un kendileri için bir ders niteliği taşıdığını söyleyen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz, geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemez. O gece yaşananlar, devletin hafızasında daima diri tutulması gereken büyük bir ders niteliğindedir. Çünkü ihanet, şekil değiştirebilir. Terör örgütleri farklı isimlerle ortaya çıkabilir. Vesayet odakları yeni yöntemler geliştirebilir. İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte bu tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor; devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuzdayız. Terörle mücadelemiz, organize suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız, uyuşturucu ile mücadelemiz, siber güvenlik alanındaki çalışmalarımız ve sınır güvenliğimiz; aynı iradenin, aynı devlet aklının ve aynı kararlılığın ürünüdür. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

"15 Temmuz, şanlı bir zaferdir"

Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın darbe girişimine direnen en kilit yerlerden birisi olduğunu aktaran Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ise, "Burası kahramanlık mirasını kurumsal disiplin ve sadakatle yarınlara taşıyan köklü bir iradenin vücut bulmuş halidir. Emniyet teşkilatımız 15 Temmuz ihanetinde istiklalimizi ve istikbalimizi hedef alan silahlı kavuşmaya karşı tereddütsüz direnerek devletimizin bekasını ve milletimizin iradesini canı pahasına koruyan yiğitlerin yuvasıdır. 15 Temmuz, milletimizin vatanına ve bayrağına sahip çıktığı hürriyetine ve demokrasisine zincir vurmaya yeltenenlere karşı göğsünü siper ederek tarihe istiklal destanını bir kez daha hatırlattığı şanlı bir zaferdir" dedi.

Düzenlenen anma etkinliğine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, şehit ve gazi yakınları katılım sağladı. Ayrıca Çiftçi, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polislerin resimleri önüne karanfil bırakarak onları yad etti. Program, protokol konuşmalarının ardından darbe girişiminde şehit olanların isimleri anılarak son buldu. - ANKARA