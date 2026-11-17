Bakan Çiftçi, 31 Ekim 2026 itibarıyla statülere göre kişi sayılarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, 31 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ve 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olduğunu bildirdi. Çiftçi, sayıları statülere göre ayrı ayrı paylaştı.
Bakan Çiftçi: "31 Ekim 2026 itibarıyla ülkemizde 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ve 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi bulunmaktadır."
Kaynak: İHA
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