Bakan Çiftçi Bayburt'ta Vatandaş ve Esnafla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi Bayburt'ta Vatandaş ve Esnafla Bir Araya Geldi

Bakan Çiftçi Bayburt\'ta Vatandaş ve Esnafla Bir Araya Geldi
03.07.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen 2026 Yılı Bahar Dönemi Saha Çalışmaları kapsamında Bayburt'u ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen 2026 Yılı Bahar Dönemi Saha Çalışmaları kapsamında Bayburt'u ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Kentte esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, talepleri ve beklentileri yerinde dinlediklerini belirtti. Bayburt'un gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Çiftçi, çözüm bekleyen konuların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edileceğini söyledi.

Bayburt Ulu Camii'nde cuma namazını vatandaşlarla birlikte kılan Çiftçi, kentte gördüğü birlik ve beraberlik ortamının gelecek adına umut verici olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Bayburt'un ihtiyaçlarına yönelik yatırımların sürdüğünü kaydeden Çiftçi, ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin şehirlerinde gelecek kurabilmesi ve yerel potansiyelin üretime kazandırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı olarak temel sorumluluklarının Bayburt'taki huzur ve güven ortamını korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, valilik, emniyet, jandarma, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti.

Çiftçi, asayişin korunması, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve afetlere hazırlık konularında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "Bayburt'un huzuru, Türkiye'nin huzurunun önemli bir parçasıdır. Bu şehrin güvenliği, gelişmesi ve esenliği için ilgili bütün kurumlarımızla iş birliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret boyunca kendilerini misafir eden vatandaşlara, esnafa ve programa katkı sunanlara teşekkür eden Çiftçi, Bayburt'un geleceğine ilişkin umutlarını dile getirdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, AK Parti, Politika, Güvenlik, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi Bayburt'ta Vatandaş ve Esnafla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham’dan çılgın hamle 100 milyon Euro’luk rekor imza Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
İşte İbrahim Tatlıses’in son hali İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Tayland’da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

19:01
Fenerbahçe’nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
Fenerbahçe'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
17:41
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 19:09:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi Bayburt'ta Vatandaş ve Esnafla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.