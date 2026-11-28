İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'da kaybolan kız çocuklarının bulunmasına ilişkin, "Devletimiz burada tüm imkanları seferber etti. Çocuklarımıza herhangi bir zarar gelmeden sağ salim onlara ulaştık" dedi.

Bakan Çiftçi, İstanbul'da bir televizyon kanalının programına katıldı. Bakan Çiftçi, Bolu'da kaybolduktan sonra bulunan çocuklara yönelik arama kurtarma çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar ve yurt dışına kaçan ve aranan şahısların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolu'daki olaydan nasıl haberdar olduğunu ve ihbarın yapıldığı saati açıklayan Bakan Çiftçi, "Olayı dün akşam saat 20.10 gibi, İstanbul'a hareket etmek üzereyken görüştüğümüz Kocaeli Valimizden öğrendim. Onlara da konu saat 19.05'te Kocaeli 112 Acil üzerinden iletiliyor. Konunun devlete resmi intikali 19.05. İhbarda bulunulmasıyla ve olayın devletimize intikal etmesiyle beraber biz bütün birimlerimizi seferber ettik. AFAD ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz; hepsi sahada seferber oldular ve canhıraş bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir tane İHA geldi, Bayraktar Akıncı'dan iki tane İHA bu arama çalışmalarına katıldı. Beş tane drone'umuz yine havadan taramaya devam etti, yerden ekiplerimiz taradı. Bunların hepsi 19.05'ten sonra yapıldı" açıklamasında bulundu.

"55 ekibimiz ve 204 personelimiz sahaya dağıldı"

Arama çalışmalarına katılan ekip ve personel sayısına ilişkin bilgilendirmede bulunan Bakan Çiftçi, "55 ekibimiz ve 204 personelimiz sahaya dağıldı, öğrencilerimizi aramaya devam ettiler. Nihayetinde saat 02.00 gibi kendilerine ulaştık. Burada devletimizin herhangi bir gecikmesi yok. Konu intikal etmesiyle beraber tüm imkanlar seferber edildi, tarama çalışmaları başladı ve şükürler olsun öğrencilerimizi sağ salim kurtardık" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarını takip etmek üzere Bolu'ya gittiğini ve diğer bakanlıkların da çalışmalara destek verdiğini belirten Bakan Çiftçi, "Ben İstanbul'dan Bolu'ya gittim, Aile Bakanımız Ankara'dan Bolu'ya geldi; orada kendisiyle buluştuk. Tarım ve Orman Bakanımız yine yukarıdan tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir uçak gönderdi. Devletimiz burada tüm imkanları seferber etti. Çocuklarımıza herhangi bir zarar gelmeden sağ salim onlara ulaştık. Sağlık taramalarından geçtiler ve şu anda da Kocaeli'ne döndüler" şeklinde konuştu.

"En büyük mücadele alanımız yeni nesil suç örgütlerine yönelik"

Göreve başladığı dönemde yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleyi öncelikli alanlar olarak belirlediğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Ben ilk göreve başladığımda en büyük mücadele alanımızın yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, ikincisinin de uyuşturucuyla mücadele olduğunu ilan etmiştim. O günden bugüne de kararlı bir mücadele yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Silahlı yeni nesil suç örgütlerinin eylem sayılarında önemli bir düşüş yaşandığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Yaklaşık dokuz-on aydır görevdeyim; mesela silahlı yeni nesil suç örgütlerinin ocak ayındaki eylem sayıları 40, kasım ayı itibarıyla 5. Demek ki eylem alanlarını epey daraltmışız, onları geriletmişiz" dedi.

45 ülkeden 841 kişinin iadesi sağlandı

Yurt dışında aranan şahısların Türkiye'ye getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, "Bu sene içerisinde biz toplamda 841 kişiyi 45 ülkeden yurt dışından iadesini sağladık. Kaçmışlardı; Türkiye'ye getirdik, adaletin önüne çıkardık. 2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143. Bu sene 841'e ulaşmış. Dolayısıyla geçmişle kıyasladığımız zaman 5 yıllık ortalama ile neredeyse yüzde 500'lük bir artışa tekabül ediyor" diye konuştu.

Bakan Çiftçi'den güvenlik diplomasisi vurgusu

Yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla güvenlik diplomasisi yürüttüklerini belirten Bakan Çiftçi, "Önümüzdeki günlerde Irak'a gideceğim nasip olursa, Almanya'ya gideceğim, İtalya'ya gideceğim, Hollanda'ya gideceğim. Oradaki İçişleri Bakanlıkları ile görüşüyoruz; bunların suç işlediklerini, ülkemizden kaçtıklarını söylüyor ve ülkemize iadelerini istiyoruz. Onun için sayı bu kadar arttı. Bu güvenlik diplomasisini önümüzdeki günlerde daha da artıracağız inşallah" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucuyla mücadelede ancak topyekun mücadele edersek başarıya ulaşabiliriz"

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, aileler ve diğer kurumların da sürece dahil olması gerektiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Burada çocukların faydalı uğraşlarla uğraşması; müzikle uğraşsın, sporla uğraşsın, belediyelere düşen görevler var. Yani uyuşturucuyla mücadelede de ancak topyekun mücadele edersek başarıya, sonuca ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bir çocuğu en iyi annesi tanır"

Uyuşturucuyla mücadelede annelerin çocuklarındaki davranış değişikliklerini erken fark edebilmesinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini hatırlatarak, "Şimdi bir çocuktaki değişimi, farklılığı en başta annesi fark eder; en başta da en iyi annesi tanır yani, bir çocuğu en iyi annesi tanır. Çünkü dünyaya getiren, çocuğun huyunu suyunu bilen annesidir. Eğer çocukta bir değişiklik olmaya başladıysa, çocuğun davranışları farklılaştıysa onu anne mutlak surette fark eder, bilir; babadan önce bilir" şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi'den "Şefkat Kalkanı" projesine vurgu

"Şefkat Kalkanı" projesiyle ailelerin de mücadeleye dahil edilmesinin hedeflendiğini belirten Bakan Çiftçi, "İşte 'Şefkat Kalkanı' diye bir projemiz var bizim, yine bu 'Narkotik Polisi Anne' örneğinden, modelinden hareketle. Şimdi eğer çocuk okula gitmiyorsa, kimlerle dijital ortamlarda görüştüğü, yazıştığı belli değilse veya hal ve hareketlerinde değişiklik varsa biz annenin de ailenin de işin içine girmesini istiyoruz" diye konuştu.