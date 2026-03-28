Bakan Çiftçi Çumra\'da Esnafla Buluştu

28.03.2026 16:33
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çumra'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, projeleri açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Çumra ilçesinde kaymakamlık, belediye, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Çiftçi, ilçede ziyaret ettiği Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakamlıkta kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Çiftçi, Hükümet Caddesi'nde esnafı gezdi, fotoğraf çektirdi.

Çiftçi, daha sonra gittiği Çumra Belediyesi'nde, çocukluk ve gençlik yıllarının ilçede geçtiğini söyledi.

Çumra'nın hayatındaki yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Çiftçi, doğduğu, büyüdüğü ilçede kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

Çiftçi, 11 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı görevine başladığını anımsatarak, "Çünkü bu zor ve meşakkatli bir görev. Hepinizin hayırlı dualarını bekliyorum. Elimizden geldiği kadar çalışıp gayret edeceğiz. Çumralı hemşerilerimizin, aziz milletimizin duasıyla, Cenabıhak'ın da yardımıyla inşallah bu kutsal ve ulvi görevin altından da kalkacağız." diye konuştu.

İlçenin ihtiyaçlarına yönelik projeleri yakından takip edeceğini dile getiren Çiftçi, uzun süredir beklenen Hükümet Konağı ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı.

Çiftçi, ilçede vatandaşların taleplerini daha hızlı iletebilmesi için bir danışman görevlendirdiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.

Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız ve Hasan Ekici, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan eşlik etti.

Kaynak: AA

