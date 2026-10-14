Bakan Çiftçi, İstanbul'daki sağanağa karşı 8 bin personelin sahada olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, İstanbul'daki sağanağa karşı 8 bin personelin sahada olduğunu açıkladı

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Bakan Çiftçi, İstanbul'daki kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada olduklarını açıkladı. Çiftçi, AFAD koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü, önceliğinin vatandaşların can güvenliği olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD'ımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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