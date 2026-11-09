Bakan Çiftçi: "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31’e hazırız" - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31’e hazırız"

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Bakan Çiftçi: "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31’e hazırız"
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31’e hazırız. Bugün başlayan ve 20 Kasım’a kadar devam edecek olan, Antalya’mızın ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi ve 11-12 Kasım’daki Liderler Zirvesi’nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31'e hazırız. Bugün başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek olan, Antalya'mızın ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi ve 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

COP31 için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31'e hazırız. Bugün başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek olan, Antalya'mızın ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi ve 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanı, 200'ün üzerinde bakan, 20 bin delege ve günlük 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacağımız 1 milyon metrekarelik alanda; Antalya'dan sınır ve liman bölgelerimize uzanan 3 kademeli güvenlik planımızı uyguluyoruz. 1400 özel harekat, 3 bin 298 trafik, 160 istihbarat ve havacılık personelimizin de aralarında bulunduğu toplam 26 bin personelimizle zirve alanı, konaklama yerleri ve ulaşım güzergahlarında tam koordinasyon sağlıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bünyesindeki 215 personelimiz, korvet, helikopter, botlar ile DEGAK ve MORAD timlerimizle deniz güvenliğini kara ve hava unsurlarımızla entegre yürütüyoruz. AFAD ve sağlık birimlerimizle; 850 arama kurtarma personeli, 365 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) cihazı, 110 ambulans, 300 sağlık görevlisi ve 21 mobil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimizi (UMKE) hazır bulunduruyoruz. Temel önceliğimiz; Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını aksatmadan, misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede temin etmektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin uluslararası organizasyonlardaki güvenlik kabiliyetini ve kurumsal tecrübesini tüm imkanlarımızla sahaya yansıtacak olan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıPolitikaAntalyaCOP31Son Dakika

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