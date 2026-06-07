Bakan Çiftçi: Savunma Yatırımları Türkiye Yüzyılı'nın Hamlesi - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Savunma Yatırımları Türkiye Yüzyılı'nın Hamlesi

07.06.2026 00:15
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da emniyet güçlerinin yetersizliğine ve savunma sanayisine vurgu yaptı.

1) BAKAN ÇİFTÇİ: SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI, 'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EN STRATEJİK HAMLELERİNDENDİR (2)

'TÜRKİYE SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Çorumda 'Fahri Hemşehrilik Beratı' töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nın verilmesi münasebetiyle sizlerle beraberiz. Çorum insanının vefakar olduğunu, nasıl kadirşinas olduğunu biliyorum. Aynı şekilde Belediye Başkanımız da öyle. Allah razı olsun. Ben huzurlarınızda bu kararı alan Çorum Belediye Başkanımıza, Çorum meclisinde olumlu oy kullanan belediye meclis üyelerinize de huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorumö dedi.

'ÇORUM'DAKİ EMNİYET GÖREVLİLERİNİN SAYISI YETERLİ DEĞİL'

Çorum'a polis takviyesi yapacaklarını ifade eden Bakan Çiftçi, "Her şeyin bir başı var, bir de sonu var. Valilik görevimiz yaklaşık işte 4 ay önce sona erdi. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirildim. 4 aydır da bu görevi icra etmeye gayret ediyorum. Ama Çorum benim ilk göz ağrım. Çorum'u unutmam mümkün değil. İçişleri Bakanlığı olarak biz Çorum'un ve bütün Türkiye'nin huzuru ve güvenliğinin sorumlusu bir bakanlığız. Az önce gelirken baktım Çorum'daki emniyet görevlilerimizin sayısı yeterli değil. Türkiye ortalamasının altında bir sayıya sahibiz. İnşallah yeni dönemde şu atamalardan sonra buradaki eksikliğimizi de en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Çünkü artık Çorum FK'nın da Süper Lig'e çıkmasıyla beraber Çorum'da bir seviye atlamış oldu. Bundan sonra Süper Lig takımları Çorum'a gelecek. Çorum'da güvenliği, asayişi daha fazla tesis etmeye ihtiyacımız var. Personel takviyesi yapacağızö diye konuştu.

'TÜRKİYE ŞU ANDA SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Türkiye'nin bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğini belirten Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Yine Türkiye'nin diğer vilayetlerinde olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele konusunda hem Türkiye'de hem de Çorum'da kararlıyız. Çocuklarımızı, geleceğimizin ümidi olan gençlerimizi zehir tacirlerinin insafına bırakmayacağız. Bu konuda da hem Çorum'da hem de diğer illerimizde kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Ben ümitliyim, inşallah hem Çorum hem de memleketimiz daha güzel günler görecek. Memleketimiz daha da güçlenecek. Bölgesel güçten küresel güce dönüşecek. Çünkü bizim başımızda bir dünya lideri var. Türkiye şu anda son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Bunda da en büyük payı muhterem Cumhurbaşkanımızın payı var. Allah kendisinden razı olsun. Ben gece gündüz çalıştığını şimdi daha iyi görüyorum. Yani ben kendi bakanlığımı biliyorum. Valilikten sonra İçişleri Bakanlığı'nın ne kadar zor bir görev olduğunu şimdi yaşayarak ve deneyimleyerek görüyorum.ö

Konuşmaların ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2018-2023 yılları arasında Çorum'da valilik yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verdi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki törene Çorum Valisi Ali Çağlar, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, protokol üyeleri, siyasi parti il temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi: Savunma Yatırımları Türkiye Yüzyılı'nın Hamlesi - Son Dakika

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